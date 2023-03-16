Події

08:04 16.03.2023

Льовочкін запропонував відкликати його з парламентського комітету з питань нацбезпеки

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Льовочкін запропонував відкликати його з парламентського комітету з питань нацбезпеки

Члени депутатської групи "Платформа за життя і мир" Сергій Льовочкін і Михайло Папієв пропонують Верховній Раді відкликати Льовочкіна з персонального складу парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Відповідний проєкт постанови №9109 зареєстровано в Раді 15 березня.

Як зазначається в пояснювальній записці, Льовочкін як член "Платформи за життя і мир" не має допуску до державної таємниці під час дії воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, у лютому аналогічний проєкт постанови (№9022) був зареєстрований представниками фракцій "Слуга народу" і "Голос", але розглянутий на пленарному засіданні поки що не був.

Льовочкін був обраний до Верховної Ради дев'ятого скликання за списками партії "Опозиційна платформа - За життя" і входив до однойменної фракції. Діяльність ОПЗЖ в Україні було заборонено рішенням суду 2022 року, після чого припинила існування і фракція цієї політичної сили в законодавчому органі.

 

 

Теги: #депутат #комітет #опзж

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