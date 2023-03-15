МЗС України закликає Росію припинити дискримінацію жителів Криму та звільнити незаконно затриманих осіб

У Міністерстві закордонних справ України закликали Росію припинити дискримінацію жителів Криму і звільнити незаконно затриманих осіб, повідомила пресслужба відомства.

"Закликаємо Російську Федерацію виконати резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна", ухвалену 15 грудня 2022 року, а також Надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні" від 23 лютого цього року і припинити дискримінацію жителів тимчасово окупованого Криму та звільнити всіх незаконно затриманих осіб.", - ідеться в тексті резолюції.

МЗС також закликає міжнародну спільноту та партнерів України, зокрема в рамках Міжнародної Кримської платформи, продовжувати чинити тиск на Росію з метою негайного звільнення усіх українських громадян, незаконно ув’язнених окупаційним режимом в Криму, та запровадити санкційні обмеження щодо посадових осіб, причетних до переслідувань громадян України.

У пресслужбі зовнішньополітичного відомства наголошують, що "вже давно стали сумною практикою численні процесуальні порушення та ігнорування аргументів сторони захисту у рамках судових слухань, які не є винятком і у випадку Аметхана Абдулвапова. Відзначаємо, що ситуація з правами людьми в Криму постійно погіршується, що свідчить про страх окупантів перед розгортанням руху спротиву на півострові".

"Аметхан Абдулвапов, як і низка інших кримських татар, був затриманий у рамках сумнозвісної справи "Хізб ут-Тахрір" – цілеспрямованої репресивної кампанії російської окупаційної адміністрації, спрямованої на знищення осередку свободи думки та віросповідання на території Автономної Республіки Крим", - наголосили у міністерства.

МЗС засуджує так званий вирок Абдулвапову, винесений російським судом у Ростові-на-Дону. Зокрема, ідеться, що чоловіка засуджено до 10 років і 6 місяців позбавлення волі та обмеження волі на 1 рік після звільнення за надуманими обвинуваченнями в "участі в терористичній організації".