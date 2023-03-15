Остін: Швеція поставить Україні 10 танків Leopard, Норвегія - дві системи NASAMS

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що в рамках надання Україні необхідного для відсічі російської агресії озброєння, Швеція заявила про намір поставити 10 танків Leopard, Норвегія - дві системи NASAMS, Нідерланди та Словенія продовжують гарантувати постачання необхідного озброєння, реагуючи на безпосередні потреби українців.

Про це він повідомив у середу на пресконференції після закінчення 10-го засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", що відбулося за допомогою відеозв'язку.

"Сьогодні ми почули нову інформацію щодо виконаної роботи і почули про нові зобов'язання - Швеція оголосила, що вона надасть Україні 10 танків Leopard і ключові компоненти для протиповітряної оборони. Норвегія в партнерстві зі США пожертвує Україні дві системи NASAMS, Нідерланди роблять значний прогрес, ініціюють нові контракти, щоб гарантувати нові можливості... І я хочу подякувати Словенії за її останні внески, які допомагають вирішити кілька запитів України, включно з озброєнням", - розповів він.

Остін наголосив, що такі пожертви, зроблені членами Контактної групи, були важливі для України, щоб боротися за свій суверенітет. "Ми надаємо важливі засоби для ведення битви, які українські захисники використовують, щоб і далі відбивати російське вторгнення і створювати сприятливі можливості на полі бою. Для того, щоб Україна захистила свої суверенні території і захистила своїх громадян у довгостроковій перспективі, ми повинні продовжувати робити те, що ми робимо", - зазначив він.

У зв'язку з цим глава Пентагону уточнив, що союзники і партнери мають намір продовжувати допомагати Україні використовувати танки, бойові машини піхоти та інші броньовані машини на передовій. "Ми продовжуватимемо терміново тренувати українських солдатів, щоб вони були здатні використовувати потужності, які ми надаємо, і (тренуватимемо) щодо комбінованих видів тактичних маневрів, які їм потрібні, щоб домогтися успіху. Ми продовжуватимемо дивитися, що у нас є в запасах і в наших бюджетах, щоб продовжувати постачати Україні. І будемо також продовжувати нашу важливу роботу спільно з нашими українськими партнерами, щоб забезпечити підзвітність допомоги, яку ми надаємо. І нарешті, ми маємо намір залишатися єдиними", - підсумував Остін.