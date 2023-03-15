Головком ЗС України Залужний обговорив ситуацію на полі бою з начальником Об'єднаного штабу ЗС Франції генералом Бюркаром

Головнокомандувач Збройними силами України генерал Валерій Залужний у середу обговорив ситуацію на полі бою з начальником Об'єднаного штабу ЗС Франції генералом Тьєрі Бюркаром.

"Провів телефонну розмову з начальником Об'єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром. Розповів про стан справ на передовій: атаки противника не припиняються по всьому фронту", - написав Залужний у телеграмі.

Він зазначив, що українські захисники героїчно чинять опір окупантам - ситуація контрольована, незважаючи на складність.

"Також обговорили питання щодо посилення ППО та підготовки українських військових. Домовилися розвивати співпрацю та підтримувати діалог і надалі. Дякую генералу Бюркару, уряду і всьому народу Французької Республіки. Відчуваю підтримку. Перемога буде за нами", - підсумував він.