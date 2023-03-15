Події

18:19 15.03.2023

Резніков подякував Данії за створення Фонду допомоги Україні

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Резніков подякував Данії за створення Фонду допомоги Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков у середу подякував Данії за створення Фонду допомоги Україні в розмірі 7 млрд данських крон DKK ($1,01 млрд) для надання військової, цивільної та економічної допомоги.

"Дякую данському парламенту, уряду та народу Данії за створення Фонду допомоги Україні. 7 млрд данських крон DKK ($1,01 млрд - ІФ-У) у вигляді військової, гуманітарної та економічної допомоги допоможуть нам у ці важкі часи", - написав Резніков у твіттері.

Він зазначив, що сильна і демократична Україна зробить Європу безпечною і процвітаючою.

Теги: #допомога #данія

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