Події

08:47 15.03.2023

У Києві та області скасовано стабілізаційні відключення

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У Києві та області скасовано стабілізаційні відключення

Стабілізаційні відключення електроенергії в Києві та Київській області скасовано, повністю відновлено електропостачання для всіх мешканців, повідомила пресслужба ДТЕК.

"Стабілізаційні відключення в Києві та Київській області скасовано. Було відновлено електропостачання всіх мешканців столиці та області, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі у вівторок увечері.

Водночас у компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі залишається складною і закликали стежити за оновленнями.

 

 

 

Теги: #київ #електрика #графіки

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