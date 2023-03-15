У Києві та області скасовано стабілізаційні відключення

Стабілізаційні відключення електроенергії в Києві та Київській області скасовано, повністю відновлено електропостачання для всіх мешканців, повідомила пресслужба ДТЕК.

"Стабілізаційні відключення в Києві та Київській області скасовано. Було відновлено електропостачання всіх мешканців столиці та області, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі у вівторок увечері.

Водночас у компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі залишається складною і закликали стежити за оновленнями.