Події

08:25 15.03.2023

США вживають заходів, щоб уламки безпілотника, який звалився в Чорне море, не потрапили до будь-кого

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США вживають заходів, щоб уламки безпілотника, який звалився в Чорне море, не потрапили до будь-кого

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США вживають необхідних заходів, щоб уламки американського безпілотника (БПЛА), що впав у Чорне море, не потрапили в чужі руки.

В ефірі телеканалу CNN він сказав, що Сполучені Штати "в тому, що стосується цього конкретного безпілотника, вживають заходів, щоб захистити свою власність".

"Нам би не хотілося, щоб хтось, окрім нас, прибрав їх до рук", - заявив Кірбі.

 

 

Теги: #сша #заходи #безпілотник #уламки

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