Замовні медіакампанії проти Фонду гарантування вкладів не зупинять роботу з притягнення до відповідальності власників банків - заява

Замовні медіа-кампанії проти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) не зупинять роботу з притягнення до відповідальності власників і усіх винних у виведенні коштів збанкрутілих банків.

Згідно із заявою Фонду у вівторок, одним із пріоритетів ФГВФО є притягнення до відповідальності всіх винних у виведенні коштів банків, відшкодування збитків і задоволення вимог кредиторів цих банків - громадян і бізнесу.

При цьому наголошується, що від початку банківської кризи 2014-16 рр. з ринку було виведено понад 100 банків. Практично з них ще до віднесення до категорії неплатоспроможних було виведено кошти клієнтів у величезних обсягах.

На сьогодні сума претензій до власників і пов'язаних осіб таких банків, які вже направлені Фондом до судів, становить близько 150 млрд грн. Однак у процесі цієї роботи Фонд стикається з дедалі запеклішою протидією тих, хто винен у незаконному виведенні коштів. Це особи, які мають у своєму арсеналі необмежені ресурси для відстоювання власних інтересів - колосальні статки, впливові зв'язки, медіаресурси. Одним із активно застосовуваних ними інструментів є цілеспрямовані замовні медіакампанії з метою дискредитації Фонду та, як наслідок, впливу на подальший перебіг подій у межах відповідних судових процесів і кримінальних проваджень, наголошується в заяві.

"Як стало відомо, наразі проти Фонду готується чергова замовна медіакампанія, метою якої є зупинити принципову безкомпромісну роботу Фонду з повернення незаконно виведених коштів і притягнення до відповідальності винних у їх виведенні. Замовником цієї медіакампанії виступає власник одного з найбільших банків, що виводяться з ринку Фондом. На підготовку медіакампанії з дискредитації Фонду гарантування витрачаються шалені кошти. Мета її - сформувати в суспільстві думку, що фігурант є жертвою політичних переслідувань, а не шахраєм в особливо великих розмірах", - констатується в пресрелізі.

І додається, що до яких би брудних технологій не вдавалися б зацікавлені особи, Фонд не припинить переслідування всіх причетних до виведення коштів із банків, спираючись на закон і керуючись інтересами держави та кредиторів банків, що виводяться з ринку.

"Окремо звертаємося до представників ЗМІ та експертної спільноти: закликаємо чинити опір будь-яким спробам нечистих на руку банкірів залучити вас до брудних інформаційних війн, дотримуючись правил і професійних стандартів журналістики. Це важливо завжди, а особливо зараз, під час війни. Адже за рахунок коштів, стягнутих з пов'язаних осіб, зокрема, погашатимуться зобов'язання Фонду перед державою. Надходження до держбюджету є критично важливими для оборони від російського агресора, а надалі - для післявоєнної відбудови", - наголошується в заяві.

"Пам'ятайте, що на одній шальці терезів - інтереси держави, права людей, які втратили свої гроші, довіривши їх недобросовісним банкірам, а на іншій - інтереси тих, хто винен у цьому!", - резюмують у Фонді.