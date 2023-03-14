На бахмутському напрямку тривають позиційні бої, на запорізькому та херсонському противник обороняється - Генштаб

На бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут, де тривають постійні позиційні бої, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ про ситуацію станом на 18:00 вівторка.

"Водночас наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Ягідне, Хромове та Оріхово-Василівка", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

За даними Генштабу, обстрілів зазнали, зокрема, Никифорівка, Васюківка, Міньківка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Костянтинівка, Курдюмівка, Озарянівка та Диліївка Донецької області.

На куп’янському та лиманському напрямках протягом доби, що триває, противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Вчергове артилерійських обстрілів зазнала низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, а саме Дворічна, Гряниківка, Масютівка, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка та Золотарівка Луганської області. Окупанти вели безуспішні наступальні дії в напрямку Білогорівки.

На авдіївському, мар’їнському та шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Невельське, Новокалинове та Мар’їнка.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. "На території Бєлгородської області ЗС РФ тримають угруповання військ для проведення демонстративних дій, щоб не допустити перекидання наших підрозділів на інші напрямки", - зазначає Генштаб.

На запорізькому та херсонському напрямках противник обороняється.