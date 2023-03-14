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18:29 14.03.2023

Резніков повідомив про створення "корабельної коаліції" на підтримку України

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Резніков повідомив про створення "корабельної коаліції" на підтримку України

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про створення на підтримку України "корабельної коаліції", до якої вже входять три країни - Велика Британія, Нідерланди та Бельгія.

"Тепер є тренд на створення певних коаліцій в інтересах України. Була танкова коаліція, до цього - авіаційна коаліція. Зараз з'являється корабельна коаліція. Завдяки сьогоднішньому оголошенню Нідерландів про надання мінних тральників (мисливців на міни) можемо по суті говорити, що створюється корабельна коаліція", - сказав він на брифінгу в Медіацентрі "Україна-Одеса" у вівторок.

За інформацією міністра, Велика Британія вже передала два мінні тральники, на яких уже офіційно перебувають українські екіпажі та піднято прапор ВМС ЗСУ.

"Щонайменше три країни (плюс Бельгія) вже у складі корабельної коаліції", - зазначив Резніков.

Теги: #коаліція #кораблі #резніков

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