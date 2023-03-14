Нідерланди разом із Бельгією нададуть Україні два мінні тральники - міністр оборони Нідерландів

У 2025 році Нідерланди разом із Бельгією нададуть Україні два мінні тральники класу Alkmaar, повідомила міністр оборони Королівства Нідерланди Кайса Оллонгрен.

"Нідерланди нададуть два мінні тральники класу Alkmaar, і ми почнемо готувати українські підрозділи, щоб вони знали, як використовувати кораблі. Це буде зроблено з Бельгією та іншими союзниками. Кораблі будуть готові до використання у 2025 році", - сказала вона на брифінгу в медіацентрі "Україна - Одеса" у вівторок.

Також Нідерланди забезпечать мости та переправи M3, повідомила міністр.

"Ці кораблі - внесок у майбутнє України", - зазначила Оллонгрен.

Зі свого боку міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що в питанні термінів постачань кораблів слід враховувати три компоненти.

"Перше - це час підготовки екіпажу. Це складні системи. Друга - доки триває відкрита фаза війни, відповідно до конвенції Монтре, неможливий прохід військових кораблів через Босфор. Навіть за умови, що екіпажі завтра були б готові, корабель не зможе пройти", - сказав він.

Третій фактор, як наголосив міністр, після звільнення окупованих територій потрібно буде побудувати нову архітектуру безпеки щонайменше в Європі, яка передбачатиме гарантії безпеки України.

"Поки ці гарантії безпеки України не будуть зрозумілі, зокрема Росії, розмінування акваторії Чорного моря небезпечне", - заявив Резніков.

Він додав, що українські військові моряки можуть опанувати ці кораблі швидше, ніж заплановано, тому строки їх поставок можуть прискоритися.