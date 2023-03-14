ТЧХУ допомагає відновлювати пошкоджене внаслідок війни житло

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) допомагає відновлювати пошкоджене внаслідок російської агресії житло та зводити модульні містечка.

"Через війну велика кількість українців втратила своє житло. Червоний Хрест України допомагає у відновленні пошкодженого житла, а також будує модульні містечка та облаштовує притулки для комфортного проживання евакуйованих людей", - повідомило ТЧХУ на своїй фейсбук-сторінці у у вівторок.

У Львові волонтери ТЧХУ збудували два будинки "Незламні матусі" для тимчасового проживання близько 100 вагітних жінок. Наразі триває будівництво семи модульних будинків у Чернігівській області для розміщення понад 400 осіб. У планах – будівництво тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб (120 будинків загальною площею 5400 кв. м для 120 сімей) у Житомирській та Київській областях та двох будинків для 120 осіб у Закарпатській області.

Модульні будинки є двоповерховими житловими будинками для тимчасового проживання. Загальна площа одного будинку становить 685,80 кв. м.