Окупанти обстріляли Вовчанськ, загинула мирна жителька - Синєгубов

Мирна жителька міста Вовчанська Харківської області загинула внаслідок обстрілу міста російськими окупаційними військами у вівторок уранці, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру міста. "Сьогодні, близько 10:00, під час обстрілу пожежно-рятувальної частини міста ворожий снаряд влучив у цивільне авто. Жінка 55 років, яка перебувала у ньому, загинула на місці", - написав Синєгубов у телеграмі.