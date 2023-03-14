Події

11:46 14.03.2023

Окупанти обстріляли Вовчанськ, загинула мирна жителька - Синєгубов

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Окупанти обстріляли Вовчанськ, загинула мирна жителька - Синєгубов

Мирна жителька міста Вовчанська Харківської області загинула внаслідок обстрілу міста російськими окупаційними військами у вівторок уранці, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру міста. "Сьогодні, близько 10:00, під час обстрілу пожежно-рятувальної частини міста ворожий снаряд влучив у цивільне авто. Жінка 55 років, яка перебувала у ньому, загинула на місці", - написав Синєгубов у телеграмі.

 

Теги: #харківська_область

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