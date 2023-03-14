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10:00 14.03.2023

Російський законопроєкт про підвищення призовного віку свідчить про відсутність планів Кремля проводити повну мобілізацію в майбутньому - ISW

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Російський законопроєкт про підвищення призовного віку свідчить про відсутність планів Кремля проводити повну мобілізацію в майбутньому - ISW

Законопроєкт Державної думи РФ, спрямований на підвищення призовного віку, дає змогу припустити, що Кремль не планує проводити повну мобілізацію в майбутньому, наголошується у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 13 березня.

"Збільшення максимального віку, передбачене законопроєктом, найімовірніше, спрямоване на розширення призовного віку для задоволення певної частини термінових потреб російських збройних сил у живій силі в Україні та подальшого зниження загальної потреби російського суспільства у призові в наступні роки... Можливо, Кремль намагається захистити нове покоління росіян від демографічних і соціальних наслідків затяжних бойових дій в Україні, ізолюючи ці наслідки серед одного покоління росіян", - ідеться в повідомленні.

Водночас аналітики зазначають, що терміни, зазначені для скорочення призовного віку, також можуть свідчити про те, що Кремль не очікує, що війна в Україні триватиме довше, ніж найближчі три роки.

"Пропоноване розширення вікового діапазону призовників - це ще одне зусилля з формування сил, яке є значно нижчим за повну мобілізацію, і свідчить про те, що Кремль, як і раніше, вкрай негативно ставиться до перспективи повної мобілізації", - наголошують у ISW.

Повідомляється також, що чеченські війська наразі відіграють слабку роль у військових діях, а глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров може побоюватися, що втрачає прихильність президента РФ Володимира Путіна.

"Чеченські війська наразі відіграють дуже мінімальну роль на фронті в Україні й переважно здійснюють наступальні операції в районі Білогорівки Луганської області, а в решті виконують завдання з підтримання правопорядку в тилових районах окупованої України. Тому Кадиров може побоюватися, що він втрачає прихильність Путіна, оскільки йому практично нічого показати в плані бойових успіхів чеченців", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #мобілізація #isw

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