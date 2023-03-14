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09:43 14.03.2023

Окупанти домоглися незначних успіхів на північний схід від Куп'янська та на схід від Сіверська - ISW

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Окупанти домоглися незначних успіхів на північний схід від Куп'янська та на схід від Сіверська - ISW

Російські окупанти в понеділок продовжували наземні атаки по всій лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна в Харківській і Луганській областях і домоглися незначних успіхів на північний схід від Куп'янська і на схід від Сіверська Бахмутського району Донецької області.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW) від 13 березня, російські сили продовжували просуватися в Бахмуті Донецької області та його околицях, але станом на понеділок їм не вдалося завершити охоплення або оточення міста. Також повідомляється, що російські сили продовжували здійснювати наземні атаки по всій лінії фронту в Донецькій області.

"Російські військові, ймовірно, намагаються сконцентрувати боєздатні сили і техніку в постійних формуваннях, навчених виконувати маломасштабні наступи, усуваючи формування, що сильно деградували, від наступальних операцій тактичного значення. За повідомленнями, російські війська використовують ці штурмові формування для атаки добре укріплених українських позицій і ведення бойових дій у міських умовах. Ці не доктринальні формування, ймовірно, важко впораються з механізованим наступом відкритою місцевістю в Україні, і російські війська, ймовірно, застосовують їх в умовах поточної лінії фронту, а не для досягнення ширших оперативних цілей", - зазначають аналітики.

Українські сили, за даними ISW, у понеділок продовжили рейди на окуповану лівобережну частину Херсонської області.

 

Теги: #війна #isw

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