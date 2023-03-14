За добу окупанти вбили три людини в Донецькій області, 14 - поранили

За добу російські окупанти вбили 3 людини в населених пунктах Донецької області, 14 поранили, повідомляє глава ОВА Павло Кириленко в телеграм-каналі у вівторок уранці.

Уночі на донецькому напрямку ворог завдав авіаракетного удару по Авдіївці, унаслідок чого три ракети влучили на територію промислових підприємств, одна в житловий квартал.

Зранку окупанти завдали ще одного авіаракетного удару - у Ласточкине Очеретинської громади. Упродовж дня під обстрілами було Курахове, в результаті пошкоджено парк і будинок.

На горлівському напрямку 2 людини загинули і 7 поранені в Костянтинівці. У самому місті пошкоджено 18 приватних будинків і 4 багатоповерхових; ще 1 будинок пошкоджено в Іванопіллі.

У Бахмуті 1 людина поранена, під обстрілами був Торецьк, жертв немає. У Соледарській громаді поранено 1 людину в Никифорівці, пошкоджено 11 будинків.

На лисичанському напрямку ворог обстрілював Торське та Зарічне Лиманської громади. У Сіверській громаді пошкоджено адмінбудівлю в Сіверському, також було чути вибухи в Серебрянці.