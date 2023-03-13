Події

21:34 13.03.2023

Закордонні паспорти громадян України у зв'язку зі зміною правил транслітерації анулювати не будуть

2 хв читати
Закордонні паспорти громадян України у зв'язку зі зміною правил транслітерації анулювати не будуть

Паспорти громадян України для виїзду за кордон у зв'язку зі зміною правил транслітерації анулювати не будуть, повідомив народний депутат, член парламентського комітету з питань правової політики Роман Бабій (фракція "Слуга народу").

"Анулювання закордонних паспортів у зв'язку зі зміною правил транслітерації не буде. Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко повідомила сьогодні про це під час засідання нашого комітету... За твердженням глави ДМС, процес анулювання зупинено, а дію тих паспортів, які вже було анульовано у зв'язку з цим, відновлено (або найближчим часом буде відновлено)", - написав Бабій в понеділок на фейсбук-сторінці.

За його словами, Науменко запросили на засідання комітету, "щоб розібратися в ... м'яко кажучи, "дивній" ситуації", яка виникла після повідомлень про автоматичне анулювання закордонних паспортів.

При цьому народний депутат зазначив, що проблема різної транслітерації в паспортах громадян України існує і її треба вирішувати.

"Наразі близько 34 000 громадян України мають закордонні паспорти з різною транслітерацією. Наші європейські партнери незадоволені, бо деякі українці зловживають цим - обходять обмеження на перебування за кордоном та отримання допомоги, використовують задля цього свої паспорти, написання імені чи прізвища в яких відрізняється. А на папері (або в електронній базі) різне написання - означає, що це не одна й та сама людина", - зазначив Бабій.

Народний депутат наголосив, що проблему вирішуватимуть, але не таким незграбним шляхом, як анулювання паспортів.

"Будуть переконувати поміняти документи або просто міняти їх після закінчення терміну дії", - зазначив Бабій.

Він також повідомив, що профільний комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні законопроєкт № 8064 про примусове виконання судових рішень під час воєнного стану.

 

 

 

Теги: #рада #комітет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:05 13.03.2023
Нардепи попросили голову СБ України забезпечити збереження експонатів Києво-Печерської лаври

Нардепи попросили голову СБ України забезпечити збереження експонатів Києво-Печерської лаври

18:55 13.03.2023
Нардепи пропонують ВР визначити політрежим РФ як рашизм

Нардепи пропонують ВР визначити політрежим РФ як рашизм

10:25 13.03.2023
Голова Комітету Шевченківської премії Макаров подав у відставку

Голова Комітету Шевченківської премії Макаров подав у відставку

15:22 09.03.2023
Делегація Ради візьме участь у засіданні асамблеї Міжпарламентського союзу в Бахрейні

Делегація Ради візьме участь у засіданні асамблеї Міжпарламентського союзу в Бахрейні

13:52 04.03.2023
Затверджено положення про Громадську антикорупційну раду при Міноборони України

Затверджено положення про Громадську антикорупційну раду при Міноборони України

21:21 28.02.2023
Наказ про початок формування Антикорупційної ради Міноборони буде підписано до кінця тижня

Наказ про початок формування Антикорупційної ради Міноборони буде підписано до кінця тижня

20:53 28.02.2023
Кабмін вніс законопроєкт про особливості реєстрації шлюбів, розлучень, народжень і смертей за кордоном і на окупованих територіях

Кабмін вніс законопроєкт про особливості реєстрації шлюбів, розлучень, народжень і смертей за кордоном і на окупованих територіях

19:38 28.02.2023
Безугла вважає причиною проєкту постанови про її відкликання з комітету з нацоборони свою ініціативу про виключення з комітету Льовочкіна

Безугла вважає причиною проєкту постанови про її відкликання з комітету з нацоборони свою ініціативу про виключення з комітету Льовочкіна

15:24 28.02.2023
ВР пропонують відкликати нардепку Безуглу зі складу комітету з питань нацбезпеки

ВР пропонують відкликати нардепку Безуглу зі складу комітету з питань нацбезпеки

10:19 28.02.2023
Верховній Раді пропонують заборонити під час війни стягнення та арешт коштів боржника для допомоги ВПО

Верховній Раді пропонують заборонити під час війни стягнення та арешт коштів боржника для допомоги ВПО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Бої на сході жорсткі та болісні - Зеленський

Зеленський погодив із урядом порядок роботи на найближчі тижні

У МЗС запустили відкритий пошук послів України, вакантні посади у 21 країні

В ООН заявляють, що роблять усе можливе для виконання всіх аспектів стамбульської "зернової ініціативи"

Окупанти не полишають спроб захопити Бахмут, атаки в сусідніх населених пунктах відбито - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Бої на сході жорсткі та болісні - Зеленський

Зеленський погодив із урядом порядок роботи на найближчі тижні

Резніков провів розмову з американським колегою

Україна розраховує на підтримку ООН і Туреччиною продовження "зернової ініціативи" на 120 днів замість запропонованих РФ 60-ти

Госпсуд Києва відклав на 20 березня розгляд позову ФГВФО до власника банку "Фінанси та Кредит" Жеваго про відшкодування 46 млрд грн

У Посаді-Покровському Херсонської області на міні підірвався місцевий житель і четверо рятувальників

Rada intends to immediately consider govt bill to increase state budget spending by UAH 537 bln - MP

Кваліфікаційна комісія з дипломування моряків запрацювала в Одесі

У МЗС запустили відкритий пошук послів України, вакантні посади у 21 країні

Окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район, без жертв

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА