Раді пропонують збільшити суми штрафів за порушення прав споживачів

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді збільшити суми штрафів, передбачених для підприємців і працівників сфери торгівлі, громадського харчування та послуг за порушення ними законодавства про захист прав споживачів.

Відповідний законопроєкт №9095 зареєстровано в парламенті 13 березня.

Нардепи пропонують, щоб за відмову в наданні споживачам інформації про товари, роботи і послуги, їхню кількість, якість, асортимент, а також про їхнього виробника, у навчанні безпечного і правильного їхнього використання, а також обмеження прав на перевірку якості, комплектності, ваги та ціни придбаних товарів штраф становив від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто від 170 до 850 грн. На сьогодні за це передбачено штраф у розмірі 17-170 грн.

Водночас, згідно із законопроєктом, відмова в реалізації права споживача в разі придбання ним товару неналежної якості зможе спричинити штраф від 10 до 70 НМДГ (170-1190 грн) замість чинного, максимальний розмір якого - 360 грн.

Ініціатори документа також вважають, що штраф за надання виробниками або продавцями недостовірної інформації про продукцію, у разі якщо ця інформація не завдала шкоди життю, здоров'ю та майну споживача, варто збільшити до 100 НМДГ (1700 грн), тоді як наразі він становить від 170 до 850 грн.

У разі невиконання вимог посадових осіб Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо проведення необхідних перевірок підприємців і працівників сфери торгівлі, громадського харчування та послуг пропонується штрафувати на 170-510 грн (від 10 до 30 НМДГ) замість 3-5 НМДГ. При цьому ухилення від своєчасного виконання приписів Держпродспоживслужби щодо усунення порушень штраф зможе скласти від 20 до 50 НМДГ (360-850 грн). Зараз ця сума коливається від 17 до 360 грн.

Крім того, народні депутати пропонують запровадити кримінальну відповідальність за надання виробниками або особами, які провадять підприємницьку діяльність у сферах торгівлі та громадського харчування, недостовірної інформації щодо продукції, вживання якої заподіяло шкоду здоров'ю споживачів, призвело до загибелі людей або до інших тяжких наслідків. Такі правопорушення зможуть каратися штрафом від 3000 до 8000 НМДГ (51000-136000 тис. грн) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Законопроєкт також передбачає, що на час дії правового режиму воєнного стану в Україні суми штрафів, стягнутих за порушення прав споживачів, зараховуватимуться до державного бюджету і спрямовуватимуться виключно на потреби Збройних сил України.

Співавторами документа виступили члени фракції "Слуги народу" Сергій Кузьміних, Сергій Швець і Георгій Мазурашу.