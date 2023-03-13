Окупанти не полишають спроб захопити Бахмут, атаки в сусідніх населених пунктах відбито - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"На бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Атаки противника відбито в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, тривають бої у Бахмуті", - йдеться у зведенні.

Наступальні дії окупантів у напрямку Кам'янки, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського та Мар'їнки на авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках були також безуспішними.

"На куп’янському та лиманському напрямках противник робить спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку Гряниківки, Масютівки, Невського, Серебрянського лісництва, Білогорівки та Верхньокам’янки", - розповіли в Генштабі.

На запорізькому та херсонському напрямках противник веде оборонні дії.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. "Противник зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас ворог продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей", - повідомляють у зведенні.