Події

12:49 13.03.2023

СБУ викрила зловмисників, які намагалися ввезти в Чернівецьку область 37 млн грн готівкою з ТОТ

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СБУ викрила зловмисників, які намагалися ввезти в Чернівецьку область 37 млн грн готівкою з ТОТ

Служба безпеки України викрила ділків, які у валізах намагалися ввезти в Україну з тимчасово окупованих територій вкрадену готівку на суму 37 млн грн.

"Служба безпеки заблокувала транснаціональний канал незаконного ввезення в Україну грошей, викрадених на тимчасово окупованій території нашої держави. Викрито п’ятьох учасників схеми, в яких вилучено майже 37 млн у гривневому еквіваленті", - йдеться в повідомленні української спецслужби в понеділок.

За інформацією СБУ, зловмисники намагалися приховано, під виглядом туристів на рейсовому автобусі, провезти ці кошти в Чернівецьку область через пункт пропуску "Порубне".

"При цьому частину готівки сховали у валізи, а частину примотали собі до тіла", - уточнюється в повідомленні.

У СБУ наголошують, що, за попередньою інформацією, ці гроші було викрадено з тимчасово окупованих територій України.

"Надалі отримані злочинним шляхом кошти вивозили до однієї з країн Близького Сходу, а потім через європейські країни - до митного кордону нашої держави", - зазначається в повідомленні.

За матеріалами СБУ на вилучені кошти накладено арешт.

У повідомленні зазначається: "Вивчається версія, що незаконно ввезені гроші могли призначатися для фінансування російської агентури в Україні".

Також у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу відстежуються всі маршрути нелегального каналу та причетні до цього особи. Частина коштів, вилучених у "транзитній" країні ЄС раніше, наразі заблокована. Вирішується питання про їх стягнення на користь України.

Заходи проводилися за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора та у взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу України.

 

Теги: #сбу #тот

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