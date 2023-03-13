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12:28 13.03.2023

В Україні очікується помірно прохолодна вітряна погода

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В Україні очікується помірно прохолодна вітряна погода

У найближчі два дні опади в більшості регіонів України припиняться, очікується помірно прохолодна погода, часто - з поривчастим вітром, повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок, 14 березня, вітер буде переважно південний, 7-12 м/с, у західних, удень - і в північних і центральних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатах і східних областях до 6° морозу; вдень 9-14° тепла, на Прикарпатті до 18°.

У Києві 14 березня також без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 11-13°.

Як прогнозують синоптики, в середу, 15 березня, у більшій частині України буде без опадів. Лише вдень у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях невеликий, у більшості західних областей помірний дощ, у Карпатах мокрий сніг; температура в західних областях уночі 1-6° тепла, вдень 4-9°; на решті територій уночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 8-13° тепла, на півдні до 15°.

Вітер південно-східний, південний із переходом у північно-західний, 7-12 м/с, вночі в усій Україні, вдень - у західних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У столиці 15 березня опадів не очікується. Вітер південно-східний із переходом у північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 10-12° тепла.

Теги: #погода #прогноз

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