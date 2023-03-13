Переважна більшість опитаних українців пов'язують майбутнє країни з європейськими перспективами - опитування

Переважна більшість опитаних українців пов'язують майбутнє країни з європейськими перспективами, вважаючи, що від співпраці із Заходом виграють обидві сторони.

Про це свідчить опитування громадської думки, проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 14-22 лютого і 22 лютого - 6 березня 2023 року.

За даними соцдослідження, звіт про яке розміщено на сайті КМІС, у всіх регіонах України абсолютна більшість населення вважають, що майбутнє процвітання України залежить від вступу до ЄС. Зокрема, серед мешканців Сходу та Півдня 78% та 81% так вважають (проти, відповідно, 17% та 14%, які не згодні з таким твердженням).

При цьому 81% українців вважають, що співпраця України та Заходу для відсічі російській агресії - це "win-win" ситуація, коли у виграші і сама Україна, і також Захід. З них 45% вважають, що Україна і Захід виграють рівною мірою, 29% вважають, що переважно це виграш для України, але є виграш і для Заходу. Решта 7%, навпаки, бачать переважний виграш для Заходу, хоча Україна також виграє.

Лише 9% вважають, що ця співпраця лише в інтересах України і лише 4% вважають - що лише в інтересах Заходу.

Водночас соціологи звертають увагу на деякі насторожуючі тенденції у ставленні українців до Заходу та західної допомоги Україні. Лише 54% українців вважають, що фінансова допомога має супроводжуватися вимогами до самої України в питаннях реформування. Суттєвою - 36% - залишається частка тих, хто очікує допомоги без особливих умов чи обмежень (оскільки Україна захищає і Європу).

Соцопитування також засвідчило, що 88% українців підтримують необхідність документування та "збереження справжньої історії війни, навіть якщо при цьому важко буде досягти повної справедливості з Путіним на лаві підсудних".

Заступник директора КМІС Антон Грушецький наголосив, що результати опитувань показують: членство в ЄС "українці розуміють і як необхідну умову для процвітання України в майбутньому. Водночас українці демонструють відкритість у тому, що нинішній досвід війни та відсіч агресії - це виграш і для України, і для Заходу. Гасло "Разом до Перемоги" для українців - це не тільки внутрішньоукраїнське єднання, а також - єднання з нашими зарубіжними друзями".

Водночас, як зазначає соціолог, "треба звернути увагу, що значна частина українців при оптимістичному погляді на євроінтеграцію вважає менш важливим дослухатися до рекомендацій щодо реформ". На його думку, це небезпечний момент, оскільки подолання зовнішнього ворога не скасовує необхідності внутрішніх інституційних і ціннісних трансформацій. "Сподіваємося, що влада, громадськість та західні партнери продовжать ефективну команду роботу і у сфері справедливої внутрішньої трансформації України", - підсумував Грушецький.

Опитування проводилося двома хвилями: 14-22 лютого 2023 року та протягом 22 лютого - 6 березня 2023 року методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка становила - 2007 і 985 респондентів (відповідно, у першій і другій хвилі) серед дорослого населення (18 років і старше) громадян України, які на момент опитування проживали на території України, контрольованій владою.