Події

09:54 13.03.2023

"Все завжди і водночас" став найкращим фільмом за версією "Оскара"

2 хв читати
"Все завжди і водночас" став найкращим фільмом за версією "Оскара"

Фільм "Все завжди і водночас" режисерів Дена Квана і Деніела Шайнерта став володарем "Оскара" в номінації "Найкращий фільм".

Церемонія вручення нагород 95-ї премії американської кіноакадемії відбулася в Лос-Анджелесі в театрі Dolby в ніч на понеділок за київським часом.

Серед претендентів на нагороду в цій номінації було представлено "Аватар: Шлях води" Джеймса Кемерона, "Фабельмани" Стівена Спілберга, "Банші Інішерина" Мартіна МакДона, "Топ Ган: Меверік" Джозефа Косинські, "Тар" Тодда Філда, "Елвіс" База Лурмана, "Трикутник смутку" Рубена Естлунда, "На західному фронті без змін" Едварда Бергера і "Говорять жінки" Сари Поллі.

Картина розповідає про іммігрантку, власницю пральні Евелін, у житті якої панує хаос. Під час візиту до податкової виявляється, що головна героїня може переміщатися паралельними всесвітами й отримувати доступ до спогадів і навичок інших версій самої себе. І тепер, у цілковитому хаосі, жінці доводиться протистояти загадковій злій сутності, яка вирішила зруйнувати не тільки цей світ, а й весь мультивсесвіт.

Також картина удостоєна нагород за найкращу режисуру, найкращий оригінальний сценарій і найкращий монтаж. Крім того, володарями "Оскарів" стали Джеймі Лі Кертіс і Ке Хюї Куан як найкращі акторка та актор другого плану. Загалом картина удостоєна семи статуеток "Оскар".

Найкращими акторами за версією "Оскара" стали Брендан Фрейзер за фільм "Кит" Даррена Аронофскі та Мішель Єо за фільм "Все завжди і водночас".

Лауреатом "Оскара" в номінації "Іноземний художній фільм" стала картина "На західному фронті без змін" (Німеччина). Фільм також став володарем нагород за операторську роботу, оригінальний саундтрек і роботу художника-постановника.

Нагорода за найкращий адаптований сценарій дісталася картині "Говорять жінки" Сари Поллі.

Найкращим документальним фільмом став проєкт HBO "Навальний" режисера Деніела Роера. "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо" став володарем "Оскара" як найкращий анімаційний фільм.

Премія Американської академії кінематографічних мистецтв і наук, з 1940-х років відома як "Оскар", була заснована у 1929 році і вручається діячам, які зробили внесок у розвиток кіномистецтва.

Теги: #оскар #нагороди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:04 13.03.2023
Створений за підтримки Держкіно документальний фільм "Будинок зі скалок" не здобув перемогу на премії "Оскар"

Створений за підтримки Держкіно документальний фільм "Будинок зі скалок" не здобув перемогу на премії "Оскар"

18:21 08.03.2023
Зеленський вручив державні нагороди жінкам, які відзначилися у захисті суверенітету і територіальної цілісності України

Зеленський вручив державні нагороди жінкам, які відзначилися у захисті суверенітету і територіальної цілісності України

12:50 03.03.2023
Зеленський вручив нагороди пораненим військовослужбовцям у Львові

Зеленський вручив нагороди пораненим військовослужбовцям у Львові

13:14 24.02.2023
Зеленський вручив нагороди капеланам ЗСУ та Нацгвардії

Зеленський вручив нагороди капеланам ЗСУ та Нацгвардії

10:29 24.02.2023
Я пишаюся всіма, хто б'ється за Україну - Зеленський на нагородженні військових і рятувальників

Я пишаюся всіма, хто б'ється за Україну - Зеленський на нагородженні військових і рятувальників

08:30 11.02.2023
Кабмін пропонує позбавляти держнагород і пільг за особливо тяжкі злочини

Кабмін пропонує позбавляти держнагород і пільг за особливо тяжкі злочини

19:19 30.01.2023
Уряд має намір удосконалити законодавство про позбавлення держнагород

Уряд має намір удосконалити законодавство про позбавлення держнагород

17:25 24.01.2023
Створений за підтримки Держкіно документальний фільм "Будинок зі скалок" увійшов до списку номінантів премії "Оскар"

Створений за підтримки Держкіно документальний фільм "Будинок зі скалок" увійшов до списку номінантів премії "Оскар"

07:15 31.12.2022
Зеленський нагородив близько сотні українських військовослужбовців

Зеленський нагородив близько сотні українських військовослужбовців

18:40 30.12.2022
Зеленський вручив волонтерам нагороди "Золоте серце"

Зеленський вручив волонтерам нагороди "Золоте серце"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Зноб-Новгородському Сумської області від ракетного удару загинула людина, четверо поранені

У МЗС категорично спростовують інсинуації грузинської влади про нібито підготовку Україною держперевороту в Грузії та втягування її у війну з РФ

Розстріляний росіянами боєць ЗСУ Мацієвський був громадянином Молдови, підтвердив Кишинів

Російське військове керівництво намагається помститися Пригожину за конфлікт, виснажуючи сили "Вагнера" в Бахмуті, - ISW

Голова Комітету Шевченківської премії Макаров подав у відставку

ОСТАННЄ

У Зноб-Новгородському Сумської області від ракетного удару загинула людина, четверо поранені

СБУ викрила зловмисників, які намагалися ввезти в Чернівецьку область 37 млн грн готівкою з ТОТ

У МЗС категорично спростовують інсинуації грузинської влади про нібито підготовку Україною держперевороту в Грузії та втягування її у війну з РФ

В Україні очікується помірно прохолодна вітряна погода

Розстріляний росіянами боєць ЗСУ Мацієвський був громадянином Молдови, підтвердив Кишинів

У Чорному морі два надводних судна РФ і одне підводне із сумарним залпом 20 ракет - ОК "Південь"

У ПАРЄ відбудуться дебати про незаконну депортацію РФ українських дітей

У Броварах відкрито "Містечко миру", подароване MEAN і пулом італійських компаній

УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з історії України

Стабілізаційні відключення е/е діють у частині районів Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА