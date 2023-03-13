"Все завжди і водночас" став найкращим фільмом за версією "Оскара"

Фільм "Все завжди і водночас" режисерів Дена Квана і Деніела Шайнерта став володарем "Оскара" в номінації "Найкращий фільм".

Церемонія вручення нагород 95-ї премії американської кіноакадемії відбулася в Лос-Анджелесі в театрі Dolby в ніч на понеділок за київським часом.

Серед претендентів на нагороду в цій номінації було представлено "Аватар: Шлях води" Джеймса Кемерона, "Фабельмани" Стівена Спілберга, "Банші Інішерина" Мартіна МакДона, "Топ Ган: Меверік" Джозефа Косинські, "Тар" Тодда Філда, "Елвіс" База Лурмана, "Трикутник смутку" Рубена Естлунда, "На західному фронті без змін" Едварда Бергера і "Говорять жінки" Сари Поллі.

Картина розповідає про іммігрантку, власницю пральні Евелін, у житті якої панує хаос. Під час візиту до податкової виявляється, що головна героїня може переміщатися паралельними всесвітами й отримувати доступ до спогадів і навичок інших версій самої себе. І тепер, у цілковитому хаосі, жінці доводиться протистояти загадковій злій сутності, яка вирішила зруйнувати не тільки цей світ, а й весь мультивсесвіт.

Також картина удостоєна нагород за найкращу режисуру, найкращий оригінальний сценарій і найкращий монтаж. Крім того, володарями "Оскарів" стали Джеймі Лі Кертіс і Ке Хюї Куан як найкращі акторка та актор другого плану. Загалом картина удостоєна семи статуеток "Оскар".

Найкращими акторами за версією "Оскара" стали Брендан Фрейзер за фільм "Кит" Даррена Аронофскі та Мішель Єо за фільм "Все завжди і водночас".

Лауреатом "Оскара" в номінації "Іноземний художній фільм" стала картина "На західному фронті без змін" (Німеччина). Фільм також став володарем нагород за операторську роботу, оригінальний саундтрек і роботу художника-постановника.

Нагорода за найкращий адаптований сценарій дісталася картині "Говорять жінки" Сари Поллі.

Найкращим документальним фільмом став проєкт HBO "Навальний" режисера Деніела Роера. "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо" став володарем "Оскара" як найкращий анімаційний фільм.

Премія Американської академії кінематографічних мистецтв і наук, з 1940-х років відома як "Оскар", була заснована у 1929 році і вручається діячам, які зробили внесок у розвиток кіномистецтва.