Окупанти вивозять із навчально-тренувального центру ЗАЕС навчальне обладнання, призначене для підвищення кваліфікації персоналу

Російські загарбники в Енергодарі почали вивозити з навчально-тренувального центру Запорізької атомної електростанції навчальне обладнання, призначене для проведення підвищення кваліфікації персоналу, повідомляє Генеральний штаб у зведенні, опублікованому в понеділок уранці.

Ворог використовує альтернативні джерела поповнення живої сили на тлі великих втрат особового складу.

"Так, минулого тижня, було відзначено рух у бік Донецької області потяга із плацкартними вагонами для перевезення в’язнів. Один із вагонів - із засудженими жінками", - зазначається у зведенні.

Протягом доби авіація ЗС України завдала удару по зенітно-ракетному комплексу окупантів, а також 6 ударів - по районах зосередження особового складу та військової техніки.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 склади боєприпасів і склад паливно-мастильних матеріалів.