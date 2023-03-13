Події

07:12 13.03.2023

Окупанти вивозять із навчально-тренувального центру ЗАЕС навчальне обладнання, призначене для підвищення кваліфікації персоналу

1 хв читати
Окупанти вивозять із навчально-тренувального центру ЗАЕС навчальне обладнання, призначене для підвищення кваліфікації персоналу

Російські загарбники в Енергодарі почали вивозити з навчально-тренувального центру Запорізької атомної електростанції навчальне обладнання, призначене для проведення підвищення кваліфікації персоналу, повідомляє Генеральний штаб у зведенні, опублікованому в понеділок уранці.

Ворог використовує альтернативні джерела поповнення живої сили на тлі великих втрат особового складу.

"Так, минулого тижня, було відзначено рух у бік Донецької області потяга із плацкартними вагонами для перевезення в’язнів. Один із вагонів - із засудженими жінками", - зазначається у зведенні.

Протягом доби авіація ЗС України завдала удару по зенітно-ракетному комплексу окупантів, а також 6 ударів - по районах зосередження особового складу та військової техніки.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 склади боєприпасів і склад паливно-мастильних матеріалів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:09 13.03.2023
За минулу добу ЗС України відбили 102 атаки на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках

За минулу добу ЗС України відбили 102 атаки на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках

19:33 12.03.2023
За добу ворог завдав ракетного удару, чотири авіаудари та здійснив близько 20 обстрілів і РСЗВ

За добу ворог завдав ракетного удару, чотири авіаудари та здійснив близько 20 обстрілів і РСЗВ

19:28 12.03.2023
11 березня зафіксовано надходження в морг Енергодара близько 30 тіл загиблих окупантів

11 березня зафіксовано надходження в морг Енергодара близько 30 тіл загиблих окупантів

19:01 12.03.2023
Протягом доби авіація ЗС України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога

Протягом доби авіація ЗС України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога

08:47 12.03.2023
Втрати РФ за добу становили 1090 о/с противника, вісім танків і чотири артсистеми

Втрати РФ за добу становили 1090 о/с противника, вісім танків і чотири артсистеми

07:41 12.03.2023
ЗС України за добу відбили 92 ворожі атаки окупантів на 5 напрямках Донецької та Луганської областей

ЗС України за добу відбили 92 ворожі атаки окупантів на 5 напрямках Донецької та Луганської областей

19:50 11.03.2023
Російські окупанти продовжують обстріли цивільної інфраструктури України та спроби вийти на адмінмежі Луганської та Донецької областей

Російські окупанти продовжують обстріли цивільної інфраструктури України та спроби вийти на адмінмежі Луганської та Донецької областей

18:49 11.03.2023
Українська авіація за добу завдала шість ударів по районах скупчення окупантів

Українська авіація за добу завдала шість ударів по районах скупчення окупантів

07:06 11.03.2023
За минулу добу ворог завдав 29 авіаційних і 4 ракетних удари

За минулу добу ворог завдав 29 авіаційних і 4 ракетних удари

19:06 10.03.2023
Російські окупанти за добу завдали 4 ракетних і 23 авіаудари по території України, здійснили 23 обстріли з РСЗВ

Російські окупанти за добу завдали 4 ракетних і 23 авіаудари по території України, здійснили 23 обстріли з РСЗВ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Із 6 березня під Бахмутом знищено понад 1100 російських солдатів

Зеленський закликав активніше міняти звичайні лампи на LED-лампи

Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському

СБ України підтвердила особу Героя, розстріляного після фрази "Слава Україні!"

Зеленський поспілкувався з учасниками 27-ї Української антарктичної експедиції у 160-ту річницю від дня народження Вернадського

ОСТАННЄ

Імпорт е/е зі Словаччини та Молдови незначно зріс

Створений за підтримки Держкіно документальний фільм "Будинок зі скалок" не здобув перемогу на премії "Оскар"

КНДР здійснила випробувальний пуск ракети біля східного узбережжя в районі Сінпхо

Вкладники Silicon Valley Bank отримають доступ до своїх коштів із 13 березня

У неділю окупанти обстріляли Білопільську громаду

13 березня: Цей день в Україні та у світі

Президент Швейцарії вважає неприпустимим використання швейцарської зброї у конфліктах

Білий дім має намір найбільше збільшити фінансування ВМС та Корпусу морпіхів США - проект оборонного бюджету

Із 6 березня під Бахмутом знищено понад 1100 російських солдатів

Зеленський закликав активніше міняти звичайні лампи на LED-лампи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА