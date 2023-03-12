Події

20:32 12.03.2023

Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському

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Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському.

Раніше в неділю Служба безпеки України остаточно підтвердила особу Героя, якого російські окупанти розстріляли після слів "Слава Україні!".

"Слідчі Служби безпеки встановили, що українським військовим, розстріляним після слів "Слава Україні!", був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорович", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю ввечері.

"Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському. Солдату. Людині, яку знатимуть всі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість – в Україні – і за його "Слава Україні!", - сказав Зеленський у відеозверненні в неділю.

 

 

Теги: #герой #звання #присвоєння

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