НАБУ та САП викрили присвоєння 231 млн грн на закупівлі обладнання для Національного інституту раку

Працівники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили та припинили діяльність злочинної організації, яка наживалась на закупівлях медичного обладнання для онкохворих

"До злочинної схеми увійшли представники приватних структур та Національного інституту раку, а її реалізація завдала збитків на понад 231 млн грн", - повідомляє пресслужба САП в телеграм-каналі.

Як встановило слідство, після запровадження у 2021 році бюджетної програми для створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань Національним інститутом раку (НІР), фактичний керівник найбільшої групи постачальників медобладнання створив злочинну організацію, до складу якої залучив представників підконтрольних компаній та службовців Інституту.

"Схема передбачала кілька етапів та мала гарантувати своїм компаніям позаконкурентну перемогу в тендерах на поставку медичного обладнання. Перший крок – зробити так, щоб саме Національний інститут раку став розпорядником бюджетних коштів. Це дозволяло йому самостійно оголошувати закупівлі, укладати договори. Представники підконтрольних компаній встановили повний контроль за процесом закупівель", - вказується у повідомленні.

Зокрема, учасники схеми узгоджували перелік обладнання, виходячи не лише з потреб інституту, а й з власних можливостей щодо постачання. Крім того, обладнання компонували по лотах, аби інші компанії, які продають продукції конкретного виробника, не могли взяти участь у тендери через відсутність всіх позицій. Медико-технічні вимоги для обладнання складали не фахівці інституту, як це мало б бути за процедурою, а представники підконтрольних компаній. Крім того, наявної підконтрольних компанії обладнання не завжди відповідали потребам завідувачів відділень, проте все одно закуповувались інститутом.

"Коли закупівлі були оголошені, члени злочинної організації почали відсіювати конкурентів. Для імітації чесного аналізу ринку службовцями інституту давали перелік компаній, яким потрібно було надіслати запити на комерційні пропозиції, а у випадку надсилання запитів до офіційних представників чи дистриб'юторів, обсяг і зміст відповідей контролювали. У результаті наприкінці 2021 року між інститутом та потрібними компаніями було укладено низку договорів на закупівлю медичного обладнання. Зробили це розуміючи, що постачання може не відбутися вчасно, хоча до отримання термінів було однією з вимог тендерної документації. Аби легально відтермінувати постачання разом з основними угодами, майже у всіх випадках додаткові угоди підписувалися в той самий день", - повідомили у САП.

Крім того, за даними слідства, вартість обладнання штучно завищували, подекуди в 4 рази від початкової ціни.

"Наприклад, аби виправдати ціну, у ланцюги постачання включали пов'язані з організатором закордонні компанії, змінювали комплектацію товарів тощо. Це підтверджено низькою доказів, зібраними компетентними органами з 12 країн світу в межах міжнародного співробітництва", - повідомили прокурори.

Таким чином, упродовж 2021-2022 рр. учасники оборудки заволоділи коштами на суму понад 231 млн грн.

18 червня 2025 року НАБУ та САП повідомили шістьом особам про підозру в завладінні бюджетними коштами шляхом зложивання службовим встановочем та участі в злочинній організації, а організатору оборудки – у створення та керівництва злочинної організації.

Усім підозрюваним обрано запобіжні заходи.

12 серпня 2025 року слідчий суддя ВАКС ще на два місяці продовжив строк дії обов’язків, покладених на організатора оборудки.