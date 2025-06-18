Інтерфакс-Україна
Події
13:14 18.06.2025

Посадовці однієї з частин Нацгвардії за декілька років привласнили понад 11 млн грн

1 хв читати
Посадовці однієї з частин Нацгвардії за декілька років привласнили понад 11 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з СБУ та за сприяння командування Нацгвардії викрили бухгалтера однієї із військових частин, яка при нарахуванні грошового забезпечення всім військовослужбовцям, частину коштів перераховувала на сторонні рахунки.

"Протиправна схема діяла декілька років, аж до кінця 2024 року. Суми недоплати військовослужбовцям були свідомо невеликими, щоб не привертати уваги - від 30 грн до 165 грн", - йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі в середу.

В Бюро уточнюють, що ці гроші щомісяця перераховувалися на карткові рахунки осіб, які не значилися в списках військової частини. Їхні реквізити протиправно вносились до таблиці розрахункових відомостей, яка надавалась до банківської установи.

"За результатами діяльності злочинної схеми, її учасники привласнили близько 11,5 млн грн. Гроші після "відмивання", готівкою розподілялись між фігурантами", - зазначається в повідомленні.

Теги: #нгу #присвоєння #кошти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:35 11.06.2025
Нацгвардія не закуповуватиме засоби для охорони правопорядку, тендер скасовано

Нацгвардія не закуповуватиме засоби для охорони правопорядку, тендер скасовано

11:40 06.06.2025
Від Міноборони і ЗСУ не надходили запити щодо збільшення фінансування на будівництво фортифікацій - Шмигаль

Від Міноборони і ЗСУ не надходили запити щодо збільшення фінансування на будівництво фортифікацій - Шмигаль

17:06 05.06.2025
Уряд визнав дефіцит грошей на ЗСУ, стверджує Порошенко і закликає перенаправити на військо "кожну копійку"

Уряд визнав дефіцит грошей на ЗСУ, стверджує Порошенко і закликає перенаправити на військо "кожну копійку"

09:48 05.06.2025
Оборонна підтримка України за "данською моделлю" масштабуватиметься до 1,3 млрд євро вже у 2025 р. - Умєров

Оборонна підтримка України за "данською моделлю" масштабуватиметься до 1,3 млрд євро вже у 2025 р. - Умєров

13:32 02.06.2025
"Укрнафта" у 2025р. перерахувала на підтримку мобілізованим співробітникам вже 17,8 млн грн

"Укрнафта" у 2025р. перерахувала на підтримку мобілізованим співробітникам вже 17,8 млн грн

19:01 29.05.2025
Термінова допомога для мінометної батареї "Мінотавр" – збір на броньоване авто

Термінова допомога для мінометної батареї "Мінотавр" – збір на броньоване авто

10:58 28.05.2025
Україні треба отримати $30 млрд для запуску військового виробництва на повну – Зеленський

Україні треба отримати $30 млрд для запуску військового виробництва на повну – Зеленський

23:34 23.05.2025
Харківський шпиталь зібрав кошти на новий КТ, на його закупівлю та установку знадобиться ще 2,5-3 місяці

Харківський шпиталь зібрав кошти на новий КТ, на його закупівлю та установку знадобиться ще 2,5-3 місяці

13:09 22.05.2025
Журналіст Бутусов повідомив, що мобілізувався до Нацгвардії на посаду стрільця

Журналіст Бутусов повідомив, що мобілізувався до Нацгвардії на посаду стрільця

11:26 22.05.2025
Ще дві бригади Нацгвардії приєдналися до "Контракту 18-24"

Ще дві бригади Нацгвардії приєдналися до "Контракту 18-24"

ВАЖЛИВЕ

До 23 зросла кількість жертв російського ракетного удару по 9-поверхівці в Києві – ДСНС

Кількість жертв російської ракети у Солом'янському районі Києва зросла до 21 людини - КМВА

НВМК скасувало рішення про визначення "Будівельної фірми Паритетбудінвест" переможцем тендеру на будівництво 2-ї черги кладовища

Рада ухвалила закон про множинне громадянство

До 19 зросла кількість загиблих у Солом’янському районі, загалом у Києві вже 24 жертви – ДСНС

ОСТАННЄ

Закон про множинне громадянство визначає країни, громадянство яких несумісне з українським - нардеп

До 23 зросла кількість жертв російського ракетного удару по 9-поверхівці в Києві – ДСНС

Військовий з Черкащини наводив ворожі ракети на українських бійців у чотирьох областях - ДБР

МЗС України про вимогу РФ знищити надану зброю: Повна неадекватність

Київська влада відхилила другу петицію щодо Житнього ринку

Поліція ліквідувала масштабне підпільне виробництво анаболічних стероїдів

У Раду викликали Галущенка та Умєрова

Київська ТПП провела бізнес-консультації для підприємців трьох областей у межах проєкту RUBA 2.0

Рада ухвалила закон про реформу АРМА

В північно-східних районах України в найближчі дві доби очікуються короткочасні дощі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА