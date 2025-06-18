Посадовці однієї з частин Нацгвардії за декілька років привласнили понад 11 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з СБУ та за сприяння командування Нацгвардії викрили бухгалтера однієї із військових частин, яка при нарахуванні грошового забезпечення всім військовослужбовцям, частину коштів перераховувала на сторонні рахунки.

"Протиправна схема діяла декілька років, аж до кінця 2024 року. Суми недоплати військовослужбовцям були свідомо невеликими, щоб не привертати уваги - від 30 грн до 165 грн", - йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі в середу.

В Бюро уточнюють, що ці гроші щомісяця перераховувалися на карткові рахунки осіб, які не значилися в списках військової частини. Їхні реквізити протиправно вносились до таблиці розрахункових відомостей, яка надавалась до банківської установи.

"За результатами діяльності злочинної схеми, її учасники привласнили близько 11,5 млн грн. Гроші після "відмивання", готівкою розподілялись між фігурантами", - зазначається в повідомленні.