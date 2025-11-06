На Сумщині ділки присвоїли майже 16 млн грн на закупівлі квадрокоптерів для ЗСУ

Правоохоронці повідомили про підозру вісьмом особам у привласненні майже 16 млн грн, призначених для закупівлі квадрокоптерів для ЗСУ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, військовослужбовець створив групу з посадовців територіальних громад Сумського району та підконтрольних ФОПів. Вони підробляли документи від імені військової частини на нібито закупівлю квадрокоптерів і на цій підставі перерахували з рахунків чотирьох громад понад 15,6 млн грн", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в четвер.

В прокуратурі наголошують, що дронів для військових фігуранти не придбали.

"Кошти учасники схеми привласнили та легалізували через фінансові операції", - зазначається в повідомленні.

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону звернулися до суду щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.