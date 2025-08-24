Начальнику Генштабу ЗСУ Гнатову присвоєно звання генерал-лейтенанта

Президент України Володимир Зеленський присвоїв військове звання генерал-лейтенанта начальнику Генерального штабу ЗСУ Андрію Гнатову.

Відповідний указ №641/2025 оприлюднено на сайті президента.

Також президент присвоїв звання бригадного генерала полковнику Олексію Осипенку – заступнику командувача НГУ, а також звання бригадного генерала полковнику Олегу Воєводіну — першому заступнику начальника головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Крім того, Зеленський підписав укази про надання низки нагород, серед яких — звання Героя України.