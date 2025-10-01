Інтерфакс-Україна
Події
12:19 01.10.2025

Зеленський присвоїв звання Героя України С.Зубкову, О.Покладу, І.Штефку

1 хв читати
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" старшому лейтенанту Сергію Зубкову, генерал-майору Олександру Покладу, підполковнику Ігорю Штефку.

Відповідні укази №729/2025, №730/2025, №731/2025 опубліковані на сайті президента.

Окрім того, Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру 3 армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України Андрію Білецькому.

Теги: #укази

