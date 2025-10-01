12:19 01.10.2025
Зеленський присвоїв звання Героя України С.Зубкову, О.Покладу, І.Штефку
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" старшому лейтенанту Сергію Зубкову, генерал-майору Олександру Покладу, підполковнику Ігорю Штефку.
Відповідні укази №729/2025, №730/2025, №731/2025 опубліковані на сайті президента.
Окрім того, Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру 3 армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України Андрію Білецькому.