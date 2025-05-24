Інтерфакс-Україна
Політика
13:49 24.05.2025

Трамп підписав низку указів щодо розвитку ядерної енергетики та науки в США – Білий дім

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Трамп підписав низку указів щодо розвитку ядерної енергетики та науки в США – Білий дім

Президент США Дональд Трамп підписав у п'ятницю низку указів, направлених на зміцнення наукових відкриттів в Америці, відновлення довіри громадськості до науки та прискорення розвитку передових ядерних технологій, повідомляється на сайті Білого дому.

"Сьогоднішні укази дозволяють проводити випробування конструкцій реакторів у лабораторіях Міністерства енергетики США, розчищають шлях для будівництва на федеральних землях для захисту національної та економічної безпеки та усувають регуляторні бар'єри, вимагаючи від Комісії з ядерного регулювання своєчасного видання рішень щодо ліцензування", - йдеться в повідомленні.

Директор Управління науки і технологій Білого дому Майкл Краціос відзначив, що протягом останніх 30 років в США не будували ядерні реактори. "Це зараз закінчується. Сьогоднішні виконавчі укази є найважливішими заходами щодо реформи ядерного регулювання, здійсненими за десятиліття. Ми відновлюємо міцну базу американської ядерної промисловості, перебудовуємо безпечний та суверенний внутрішній ланцюг поставок ядерного палива та ведемо світ до майбутнього, яке підживлюється американською ядерною енергією. Ці дії мають вирішальне значення для енергетичної незалежності Америки та подальшого домінування в галузі штучного інтелекту та інших нових технологій", – відзначив він.

Міністр енергетики Кріс Райт заявив, що американська ядерна енергетика була загальмована бюрократією та застарілою урядовою політикою. "З появою штучного інтелекту та проамериканської виробничої політики президента Трампа, американська цивільна ядерна енергетика вивільняється в ідеальний час. Ядерна енергетика має потенціал стати найбільшим джерелом додаткової енергії для Америки", - сказав він.

Президент США також підписав виконавчий указ "про впровадження Золотого стандарту науки", направлений на відновлення довіри громадськості до національної наукової справи. Він,Ю зокрема вимагає від федеральних дослідницьких агентств узгодити свої існуючі програми та діяльність з цими основами.

"Золотий стандарт науки – це саме наука, яка відповідає Золотому стандарту. Вона відтворювана, прозора, спростовувана, підлягає неупередженій експертній оцінці, чітко визнає помилки та невизначеності, скептично ставиться до припущень, є спільною, міждисциплінарною, приймає негативні результати та не має конфлікту інтересів", - відзначили у Білому домі.

Теги: #трамп #укази

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