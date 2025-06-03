Зеленський призначив Драпатого командувачем Об’єднаних сил ЗСУ та провів інші кардрові зміни у війську

Президент України Володимир Зеленський у вівторок призначив Михайла Драпатого командувачем об’єднаних сил Збройних Сил України, Олега Апостола командувачем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, Роберта Бровді командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Відповідні укази за №384/2025; №385/2025 та №386/2025 оприлюднено на сайті глави держави.

В той же час Зеленський своїми указами звільнив Михайла Драпатого з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ, Ігоря Скибюка з посади командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ, Вадима Сухаревського з посади командувача Сил безпілотних систем ЗСУ.

Відповідні укази за №381/2025; №382/2025 та №383/2025 оприлюднено на сайті президента України.