Інтерфакс-Україна
Події
21:34 03.06.2025

Зеленський призначив Драпатого командувачем Об’єднаних сил ЗСУ та провів інші кардрові зміни у війську

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Зеленський призначив Драпатого командувачем Об’єднаних сил ЗСУ та провів інші кардрові зміни у війську

Президент України Володимир Зеленський у вівторок призначив Михайла Драпатого командувачем об’єднаних сил Збройних Сил України, Олега Апостола командувачем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, Роберта Бровді командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Відповідні укази за №384/2025; №385/2025 та №386/2025 оприлюднено на сайті глави держави.

В той же час Зеленський своїми указами звільнив Михайла Драпатого з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ, Ігоря Скибюка з посади командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ, Вадима Сухаревського з посади командувача Сил безпілотних систем ЗСУ.

Відповідні укази за №381/2025; №382/2025 та №383/2025 оприлюднено на сайті президента України.

 

Теги: #зсу #кадри #укази

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