Інтерфакс-Україна
Події
17:04 27.05.2025

Зеленський підписав укази про відзначення нагородами військовослужбовців, рятувальників і поліцейських

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Зеленський підписав укази про відзначення нагородами військовослужбовців, рятувальників і поліцейських
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський підписав укази №351/2025 та №352/2025 про відзначення українських військовослужбовців, а також працівників Національної поліції України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій державними нагородами.

Відповідні документи оприлюднені на сайті президента.

Так, за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові державними нагородами було відзначено 583 військовослужбовця Національної гвардії, у тому числі 119 посмертно.

У Національній поліції України нагородами були відзначені 87 працівників, в тому числі 11 посмертно.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій відзначені 28 працівників, в тому числі посмертно.

Крім того, орденами і медалями різних ступенів були відзначені 97 військовослужбовців.

Нагороджені отримали ордени Богдана Хмельницького І - ІІІ ступенів, ордени "За мужність" І - ІІІ ступенів, ордени Данила Галицького, медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу", "За врятоване життя" та "Захиснику Вітчизни".

Крім того, старший солдат Родіон Маринський був нагороджений відзнакою президента України "Хрест бойових заслуг".

Теги: #укази #зеленський #нагороди

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