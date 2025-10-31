Інтерфакс-Україна
17:03 31.10.2025

Зеленський підписав два укази про запровадження санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб

Президент України Володимир Зеленський в п’ятницю, 31 жовтня, підписав укази про затвердження рішень Ради національної безпеки і оборони України, якими вводяться нові санкції.

Відповідні документи оприлюднені на сайті президента.

Так, указом №810 вводяться персональні економічні та інші санкції проти 14 фізичних осіб, з яких 12 є громадянами України та двоє – громадянами РФ. У санкційний список були включені громадяни, які виправдовують збройну агресію Росії та заперечують окупацію українських територій, а також фінансуються коштом прибутків від вугільної промисловості на тимчасово окупованій території Донбасу.

Указом №811 вводиться в дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів щодо 10 громадян Росії, а також 31 юрдичної особи – з них 13 підприємств які базуються в РФ, 9 – у Китаї, та ще 9 – в Ірані. До списку увійшли компанії, а також їх керівники і власники, які пов’язані з постачанням до Росії обладнання та компонентів в обхід санкцій.

Кабінету міністрів України та Службі безпеки України разом з Національним банком України і Комісією державних нагород та геральдики доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій.

Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Укази набувають чинності з дня оприлюднення.

