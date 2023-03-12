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20:29 12.03.2023

ТОВ "Паріматч" офіційно припинило діяльність в Україні

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ТОВ "Паріматч" офіційно припинило діяльність в Україні

ТОВ "Паріматч" офіційно припинило діяльність в Україні, повідомляє компанія.

"Операційна діяльність компанії припинена. Платформа для клієнтів недоступна, сайт pm.ua заблоковано", - йдеться в пресрелізі компанії, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

Компанія зазначила, що виконує законодавство України та указ Президента України №145/2023 від 10 березня.

У пресрелізі "Паріматч" заявила, що шукає способи легального повернення коштів клієнтів із балансу і погашення боргів за партнерськими контрактами. Також компанія повідомляє, що припинить "трудові відносини з колективом компанії".

Як інформує компанія, сума фактично сплачених податків і ліцензійних платежів ТОВ "Паріматч" за 2023 рік становить 485 млн грн. "Ми очікуватимемо на додатковий аналіз і розгляд ситуації навколо санкцій РНБО проти ТОВ "Паріматч" і сподіваємося на майбутній перегляд рішення", - наголошується в повідомленні ТОВ "Паріматч".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом від 10 березня ввів у дію ухвалене того самого дня рішення Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) про запровадження санкцій щодо 120 фізичних і 287 юридичних осіб. Серед них українські ТОВ "Паріматч", Фінансова компанія "Лео", "ПокерматчUA", "Твоя беттінгова компанія" і "Плей Фан Інвестмент".

Із холдингу "Паріматч" нові санкції зачепили також Parimatch United Investments Limited (Велика Британія), Fullgear Investments Ltd, Auspicia Limited (обидві - Кіпр), Suncast Furure N.V. (Кюрасао, Нідерланди), а також Parimatch Foundation Limited (Кіпр), а також цілу групу фізичних осіб за кордоном.

 

 

 

Теги: #санкції #наслідки #паріматч

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