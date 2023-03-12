Зеленський поспілкувався з учасниками 27-ї Української антарктичної експедиції у 160-ту річницю від дня народження Вернадського

У 160-ту річницю від дня народження Володимира Вернадського президент України поспілкувався з учасниками 27-ї Української антарктичної експедиції, повідомляють на офіційному сайті президента.

"Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеозв’язку з учасниками 27-ї Української антарктичної експедиції, які вирушили на станцію "Академік Вернадський" у березні 2022 року, після початку повномасштабної війни Росії проти України", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті в неділю.

Глава держави зазначив, що йому дуже приємно бачити українських учених і дослідників, які так далеко від України роблять важливу справу для своєї держави.

"Я хотів би подякувати вам за те, що попри війну ми не зупиняємо наших кроків щодо розвитку незалежної української науки. Сьогодні в нас визначна дата, і важливо, що ми маємо змогу за вами поспілкуватися", - сказав він у 160-ту річницю від дня народження першого президента Української академії наук Вернадського, на честь якого названо українську антарктичну станцію.

Зеленський наголосив, що держава підтримує роботу українських полярників. "Вважаю, що ваші кроки з розвитку науки також наближають нашу перемогу", - зазначив Президент.

Зі свого боку, як повідомляє пресслужба глави держави, учасники експедиції подякували Зеленському за те, що держава дає їм можливість продовжувати опікуватися наукою. Зокрема, керівник експедиції Юрій Отруба наголосив на важливості придбання науково-дослідного криголама "Ноосфера". Полярники також здійснюють технічну модернізацію станції "Академік Вернадський", на що було виділено відповідне бюджетне фінансування.

"На нашій станції проводяться наукові дослідження, які є цінними для України та для світової спільноти", - зазначив Отруба. Президента поінформували про дослідження впливу Арктики та Антарктики на клімат планети, про участь у міжнародному проєкті "Рік полярних прогнозів", запуски кліматичних зондів в атмосферу на відстань понад 10 кілометрів, що забезпечують даними для моделювання погоди, про спостереження за озоновим шаром і роботу магнітної обсерваторії.

Як повідомляється, керівник експедиції розповів про те, як полярники навіть на відстані роблять свій внесок у боротьбу України. Полярники зверталися до наукових співтовариств із вимогою припинення будь-яких проєктів із Росією, проводили антарктичні аукціони для збору коштів для ЗСУ, а також благодійні екскурсії станцією. Окремим проєктом на підтримку ЗСУ стала акція "Листівка незламності", у рамках якої комплект фотографій з Антарктиди розсилають за внесок на потреби ЗСУ.

Українські полярники також організували перший художньо-освітній проєкт в Антарктиді - арт-інсталяцію "Дім. Спогади". Вона відтворює обриси української хати навколо паливного бака, що нагадує полярникам про їхній дім. Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий зазначив, що цьогоріч на станції зимувало 14 осіб. Водночас 14 полярників воюють у лавах ЗСУ, більшість - на передовій.

У зустрічі також узяв участь заступник директора Національного антарктичного наукового центру В'ячеслав Марченко, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ.

Главі держави розповіли, що українські полярники мають свій окремий шеврон із написом латиною "Орли мух не ловлять".

Володимир Зеленський подякував учасникам зустрічі за тепле та змістовне спілкування. "Дякую за таку інсталяцію, за такі ініціативи, які підкреслюють нашу ідентичність. Дуже важливо, що ми тримаємося разом, незалежно від відстані. Надихайте, будь ласка, нас усіх результатами своїх досліджень. Я вам бажаю лише успіху. Й далі рухайте вперед українську науку", - зазначив президент.