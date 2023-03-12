Події

19:33 12.03.2023

За добу ворог завдав ракетного удару, чотири авіаудари та здійснив близько 20 обстрілів і РСЗВ

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За добу ворог завдав ракетного удару, чотири авіаудари та здійснив близько 20 обстрілів і РСЗВ

За добу ворог завдав ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури в Слов'янську Донецької області, також завдав 4 авіаційних удари і здійснив близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у зведенні, опублікованому в неділю ввечері.

Зазначається, що основні зусилля ворога зосереджені на веденні наступу на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Тривають роботи з інженерного обладнання позицій противника у прикордонних районах Бєлгородької області.

Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Волфине Сумської області; Стрілеча, Красне, Великий Бурлук та Бологівка Харківської області.

На куп’янському та лиманському напрямках противник робить спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку Дворічної, Діброви та Серебрянського лісництва. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Западне, Куп’янськ, Крохмальне і Чернещина Харківської області; Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області, а також Сіверськ та Спірне на Донеччині.

На бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Міньківка та Оріхово-Василівка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському, мар’їнському та шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Невельське, Мар’їнка, Побєда та Вугледар Донецької області.

Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Водяне, Георгіївка, Невельське, Гостре, Побєда, Вугледар, Времівка та Нескучне Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник обороняється. Під його вогневий вплив потрапили, зокрема, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка і Новоандріївка на Запоріжжі; Берислав і Білозерка Херсонської області та Тамарине і Очаків - Миколаївської.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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