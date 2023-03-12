11 березня зафіксовано надходження в морг Енергодара близько 30 тіл загиблих окупантів

11 березня було відзначено надходження в місцевий морг Енергодара близько 30 тіл загиблих особового складу армії російського агресора, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Водночас, російське військове керівництво вживає заходів щодо відновлення втрат у живій силі. Так, 10 березня, до Ялти, що у Донецькій області, прибуло поповнення із Ямало-Ненецького автономного округу. Відзначається низька вмотивованість та небажання особового складу ворога брати участь у бойових діях", - наголошується у зведенні, опублікованому в неділю ввечері.

У деяких населених пунктах тимчасово окупованої Херсонської області загарбники здійснюють мародерство. Відомо, що окупанти намагаються продати цивільним людям в інших населених пунктах вкрадені "ґаджети" та побутову техніку.