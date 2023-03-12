Події

19:19 12.03.2023

У Херсонській області з 15 березня терміном на місяць дозволять продаж алкоголю

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У Херсонській області з 15 березня терміном на місяць дозволять продаж алкоголю

Рада оборони Херсонської області ухвалила рішення з 15 березня на один місяць скасувати "сухий закон", повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"З 15 березня дозволяється торгівля алкогольними напоями на об'єктах оптової, роздрібної торгівлі та ресторанного господарства з 10:00 до 15:00", - написав Прокудін у своєму телеграм-каналі в неділю.

Водночас, як зазначив Прокудін, "продаж алкоголю військовим і працівникам правоохоронних органів - під забороною".

Коментуючи ситуацію в області в контексті цього рішення, очільник Херсонської ОВА заявив: "Маніпуляції чиновників, які знаючи про прийняте рішення, почали жваве обговорення цієї тематики заради власних рейтингів - огидні.

Шановні, до виборів ще далеко. Праймеріз ще не розпочався. Маємо вистояти, перемогти, а вже потім вирішувати свої політичні амбіції та бізнес-інтереси".

 

 

 

Теги: #алкоголь #херсонська_область

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