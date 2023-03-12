Події

19:01 12.03.2023

Протягом доби авіація ЗС України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога

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Протягом доби авіація ЗС України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога

Протягом доби українська авіація завдала удару по зенітно-ракетному комплексу ворога, а також 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в неділю ввечері.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також склад боєприпасів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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