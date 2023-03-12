Протягом доби авіація ЗС України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога

Протягом доби українська авіація завдала удару по зенітно-ракетному комплексу ворога, а також 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в неділю ввечері.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також склад боєприпасів.