У Києві працює 118 одиниць снігоприбиральної техніки - КМДА

У Києві у зв'язку з негодою працює 118 одиниць снігоприбиральної техніки, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"У Києві триває обробка доріг, мостів і тротуарів протиожеледними засобами, а також прибирання снігу. Працюють 118 одиниць техніки "Київавтодору", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, двори та прибудинкові території прибирають 1,8 тис. працівників керуючих компаній. Також зелені зони прибирають працівники та техніка "зеленбудів".

Також у місті спостерігаються поривчасті пориви вітру. За прогнозами синоптиків, швидкість вітру в столиці сьогодні сягатиме 15-20 м/с.

"Просимо водіїв і пішоходів зважати на погодні умови та бути максимально обачними на дорогах. Автомобілі необхідно паркувати відповідно до правил, щоб не заважати спецтранспорту екстрених і комунальних служб", - рекомендують у відомстві.