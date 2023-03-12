Втрати РФ за добу становили 1090 о/с противника, вісім танків і чотири артсистеми

Втрати російської армії протягом доби становили 1090 особового складу противника, 8 танків і 4 артсистеми, повідомляє Генеральний штаб України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 159 090 (+1090) осіб ліквідовано, танків - 3466 (+8) од, бойових броньованих машин - 6769 (+7) од, артилерійських систем - 2487 (+4) од, РСЗВ - 493 (+0) од, засоби ППО - 259 (+2) од, літаків - 304 (+0) од, гелікоптерів - 289 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2108 (+0), крилаті ракети - 907 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5348 (+4) од, спеціальна техніка - 242 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.