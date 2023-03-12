Кремль втратив контроль над російським інформпростором, вважають у ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що в Кремлі втратили контроль над російським інформаційним простором, ідеться в щоденному звіті західних аналітиків.

"Прессекретар МЗС Росії Марія Захарова підтвердила, що в кремлівському оточенні триває внутрішня боротьба, що Кремль поступився централізованим контролем над російським інформаційним простором, і що президент Росії Володимир Путін, вочевидь, не може це легко виправити", - ідеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що під час журналістського форуму 11 березня в Москві Захарова підтвердила, що "Кремль не може відтворити сталінський підхід до створення сучасного еквівалента радянського інформбюро для централізованого контролю внутрішнього інформаційного простору Росії через боротьбу між невизначеними кремлівськими "елітами".

У звіті наголошують, що заява Захарової підтверджує оцінки ISW щодо погіршення кремлівського режиму і динаміки контролю над інформаційним простором.

"Заява підтверджує кілька оцінок: між ключовими членами найближчого оточення Путіна існує внутрішня боротьба в Кремлі; що Путін згодом значною мірою поступився російським інформаційним простором різноманітним квазінезалежним акторам; і що Путін, вочевидь, не в змозі вжити рішучих заходів із відновлення контролю над російським інформаційним простором", - вважають науковці.