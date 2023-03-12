Події

07:41 12.03.2023

ЗС України за добу відбили 92 ворожі атаки окупантів на 5 напрямках Донецької та Луганської областей

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ЗС України за добу відбили 92 ворожі атаки окупантів на 5 напрямках Донецької та Луганської областей

Збройні сили України за минулу добу відбили 92 ворожі атаки російських військ на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках Донецької та Луганської областей, повідомляє Генеральний штаб.

"Основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього ворог зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках", - ідеться в повідомленні.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка залишалась стабільною. Російська федерація продовжує зберігати значну військову присутність на території республіки білорусь, проте без явного формування наступальних угруповань. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 8 населених пунктів, а саме: Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ та Кам’янка  Харківської області.

На куп’янському та лиманському напрямках противник зберігав свою суттєву військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Також, протягом попередньої доби, окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів 13 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. Зокрема, Дворічної, Гряниківки, Масютівки, Кислівки і Піщаного Харківської області; Новоселівського, Невського, Кузьминого, Білогорівки та Стельмахівки на Луганщині, а також Діброви, Роздолівки, Спірного та Ягідного Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог не припиняв штурмові дії міста Бахмут. Поблизу лінії зіткнення ворог обстріляв, зокрема, Васюківку, Залізнянське, Дубово-Василівку, Григорівку, Богданівку, Бахмут, Іванівське, Костянтинівку, Білу Гору, Міньківку, Оріхово-Василівку, Олександро-Шультине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. Загалом, від обстрілів окупантів постраждало 15 населених пунктів на Бахмутському напрямку.

На авдіївському, мар’їнському та шахтарському напрямках противник здійснив спроби наступальних дій в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької. Не мав жодного успіху. Численних ворожих обстрілів зазнали 18 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, зокрема, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива, Олександропіль, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Одночасно з цим, здійснював інтенсивні обстріли населених пунктів, а саме: Малинівки, Гуляйполя, Білогір’я, Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки, Малих Щербаків, Ольгівського, Червоного, Чарівного, Таврійського, Придніпровського, Плавнів, Кам’янського і Степового Запорізької області; Новополя - Донецької, а також Новодмитрівки, Михайлівки, Дудчан, Зміївки, Веселого, Іванівки, Антонівки, Білозерки, Дніпровського, Республіканця, Червоного Маяка, Новосілки, Одрадокамянки, Ольгівки, Тягинки, Токарівки, Понятівки, Ромашкового та міста Херсон. Загалом, постаждали майже 40 населених пунктів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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