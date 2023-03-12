Стефанчук привітав Литву з роковинами Незалежності та подякував за підтримку України

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук привітав Литву з роковинами Незалежності та подякував за підтримку України.

"Вітаю дружню Литву та (спікер Сейму – ІФ-У) Вікторію Чміліте-Нільсен з роковинами Акту відновлення Незалежності. 33 роки тому Литва обрала шлях свободи", - написав він у мікроблозі Твіттер.

Спікер зазначив, що "сьогодні український народ виборює незалежне життя і платить за це дуже високу ціну".

Також Стефанчук подякував Литві за підтримку України.