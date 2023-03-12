Події

02:35 12.03.2023

Окупанти облаштували у Мелітополі військову базу

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Окупанти облаштували у Мелітополі військову базу

Російські окупанти облаштували у Мелітополі (Запорізька обл.) військову базу, повідомив мер міста Іван Федоров.

"Окупанти Мелітопольщини продовжують тероризувати мешканців і наражати їх на небезпеку. Рашисти зробили з Мелітополя суцільну військову базу, а навколо міста влаштували полігони", - написав він у телеграм-каналі.

Він зазначив, що за уточненою інформацією, звуки вибухів, які чули раніше в суботу, мелітопольці були запусками ворожих ракет з полігону в районі Семенівки у бік Молочного лиману.

За словами мера, всі військові бази розташовані в безпосередній близькості до Мелітополя та інших населених пунктів.

Теги: #україна #база #мелітополь #військова

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