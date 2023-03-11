Події

20:02 11.03.2023

РФ продовжує примусову паспортизацію населення окупованих територій

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РФ продовжує примусову паспортизацію населення окупованих територій

Російська влада продовжує заходи з примусової паспортизації окупованих територій Донецької та Луганської областей, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Так, військове керівництво зс рф в обов’язковому порядку вимагає від всіх мобілізованих з раніше окупованих територій підписувати довготривалі контракти на проходження військової служби в армії рф. Для цього необхідно обов’язково мати серед решти документів копію паспорта громадянина рф. Таким чином окупанти намагаються примусити відмовитись від так званого "паспорту л/днр" на користь російського громадянства", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

У разі відмови від прийняття російського громадянства мобілізованим з окупованих територій і членам їхніх родин погрожують відмовою від усіх встановлених виплат і соціального захисту, передбаченого для військовослужбовців із Росії.

 

 

 

Теги: #україна #росія #окупація #паспортизація

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