Зеленський: Руїни, уламки, воронки від снарядів - автопортрет Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія стала синонімом терору і стане прикладом поразки і справедливого покарання за цей терор.

"Сьогодні я хотів би підтримати всі наші міста та громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави зла", - сказав він у відеозверненні в суботу.

"Наша Херсонщина й Херсон, якому окупант мститься за свій програш. Наше Запоріжжя. Наші міста Донеччини та Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина й Харків. Лише по Харкову й лише від початку цього року – менш ніж за два з половиною місяці – ворог ударив уже більш як сорока ракетами", - сказав він.

"Ракети й артилерія, безпілотники та міномети – держава-зло використовує різну зброю. Але з однією метою. З метою знищити життя й не залишити нічого людського. Руїни, уламки, воронки від снарядів у землі – це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя", - сказав також він.

Зеленський нагадав, що "сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин по продукти. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним! У Запоріжжі російська ракета вдарила по обʼєкту життєзабезпечення міста. В прикордонних районах окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати людей".

"Але Росії там не буде. Вона стала синонімом терору й стане прикладом поразки та справедливого покарання за цей терор. Покарання, яке Кремлю не зупинити", - заявив він.