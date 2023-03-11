Події

15:34 11.03.2023

У Києві в ТРЦ ХІТ Mall у сміттєвій урні знайшли гранату без запалу, людей евакуювали - ЗМІ

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У Києві в ТРЦ ХІТ Mall у туалеті знайшли гранату, усіх відвідувачів і персонал евакуйовано, повідомляє сайт ТСН.ua.

"У ТРЦ ХІТ Mall у сміттєвій урні знайшли гранату РГД-5, щоправда, без запалу. ТРЦ поки що зачинене, там ще працюють слідчі та вибухотехніки. На камерах спостереження вдалося дещо розгледіти, але деталі ми поки що не розголошуватимемо", - розповіла ТСН.ua пресофіцер Святошинського управління поліції Києва Тетяна Мельник.

Теги: #трц #граната

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