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11:42 11.03.2023

Російський дитячий омбудсмен визнала депортацію українських дітей до РФ - ISW

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Російський дитячий омбудсмен визнала депортацію українських дітей до РФ - ISW

Уповноважений з прав дитини в РФ Марія Львова-Бєлова підтвердила, що російський уряд використовує різні схеми для депортації українських дітей до РФ.

Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 10 березня, вона це зробила в коментарі, який, очевидно, був покликаний спростувати твердження Заходу про незаконність цих дій.

"У повідомленні в Telegram, опублікованому 10 березня, Львова-Бєлова звинуватила Захід у штучному нагнітанні страху щодо депортації та примусового всиновлення українських дітей і заявила, що діти приїхали до окупованих районів України і на російську територію "добровільно" та можуть повернутися у свої сім'ї. Львова-Бєлова визнала, що російська влада вивезла дітей із Херсонської, Запорізької та Харківської областей до "санаторіїв" та оздоровчих таборів в окупованому Криму і Краснодарському краї для "відпочинку" і захисту від військових дій, і заявила, що 89 "дітей громадян України" возз'єднаються зі своїми сім'ями після таких програм у Криму і Краснодарському краї", - ідеться в повідомленні.

ISW раніше повідомляв про подібні схеми вивезення дітей з України під виглядом програм відпочинку і зазначав, що кількох дітей у Краснодарському краї та Криму затримали для примусового усиновлення в російських сім'ях.

"Незалежне розслідування Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету засвідчило, що з імовірних понад 14 700 українських дітей, депортованих у Росію, тільки 126 повернулися в Україну станом на січень 2023 року. Твердження Львової-Бєлової про те, що певна кількість українських дітей повертається у свої сім'ї, не скасовує того факту, що переважна більшість викрадених дітей не повертаються до України", - наголошується в повідомленні.

ISW продовжує вважати, що примусова депортація та усиновлення українських дітей є очевидним порушенням Женевської конвенції про запобігання геноциду і покарання за нього, а також компонентом ширшої кампанії з етнічної чистки.

Теги: #рф #діти #депортація

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